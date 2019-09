Rucco ringrazia gli agenti che avevano individuato l’uomo poi catturato sui tetti

Ieri pomeriggio lo avevano individuato a Campo Marzo, segnalandolo alla questura come destinatario di un ordine di rintraccio. Ma all’arrivo delle volanti l’uomo, un romeno di 28 anni senza fissa dimora, era fuggito sui tetti dei palazzi del centro, inseguito dalle forze di polizia. Oggi quegli agenti di polizia locale hanno ricevuto il ringraziamento del sindaco Francesco Rucco che ha voluto far sentire la vicinanza dell’amministrazione e dei cittadini e complimentarsi per l’intuizione e la positiva conclusione di un’operazione che ha tenuto con il fiato sospeso molti vicentini. Sono l’agente scelto Alessandro Marchetto, l’assistente Massimiliano Firriolo, il vice ispettore Angelo Sarro e l’agente scelto Giorgio Bartolotta.