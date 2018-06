Rucco incontra Prefetto e Forze dell’Ordine: nuovo Patto per Vicenza sulla sicurezza

Si è tenuta oggi una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Umberto GUIDATO, alla quale hanno partecipato il neo eletto Sindaco del Comune di Vicenza, Francesco RUCCO, il Vice Presidente della Provincia, Maria Cristina FRANCO, il Questore Giuseppe PETRONZI, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Alberto SANTINI, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Crescenzo SCIARAFFA.

Erano presenti il Vice Prefetto Vicario, Lucio PARENTE ed il Comandante della Polizia Locale di Vicenza, Cristiano ROSINI.

Nel corso della riunione sono state esaminate le tematiche della sicurezza del Capoluogo con particolare riferimento agli episodi di criminalità diffusa che generano una sensazione di insicurezza nella popolazione, quali i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, lo spaccio di sostanze stupefacenti, le truffe, anche quelle di natura informatica, attuate nei confronti degli anziani e dei soggetti deboli, l’accattonaggio molesto, la sicurezza dei parchi, gli episodi di degrado legati anche alla presenza di nomadi.

Il Prefetto, ha ricordato che, oltre agli innumerevoli servizi che quotidianamente vengono svolti, sulla città di Vicenza il Ministero dell’Interno ha dato una concreta risposta alle aspettative di sicurezza della popolazione, con l’assegnazione, a partire dal 25 settembre dello scorso anno, di 12 militari dell’Esercito Italiano, per il concorso nei servizi di vigilanza, la cui attività ha riscosso l’unanime apprezzamento della cittadinanza. L’impiego dei militari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019.

Il Prefetto, inoltre, dopo aver richiamato il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza sulle citta”, al fine di migliorare la collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, ha proposto la costituzione di un tavolo di lavoro tra la Prefettura, le Forze dell’Ordine ed il Comune per l’eventuale predisposizione di un rinnovato Patto per la Sicurezza.

Il Sindaco, dopo aver ringraziato il Prefetto e le Forze dell’Ordine per l’attività svolta per garantire la sicurezza della Città, ha accolto favorevolmente la proposta di lavorare per la sottoscrizione di un nuovo Patto per Vicenza.

Il Sindaco ha sottolineato che la nuova Amministrazione intende dare segnali concreti di vicinanza ai cittadini sulle tematiche maggiormente avvertite.

A tal fine, è stato ritenuto prioritario concentrare l’azione di prevenzione e controllo su tutti i parchi cittadini e contrastare quei fenomeni di degrado legati all’occupazione abusiva di fabbricati abbandonati, da parte di persone sbandate o dedite a traffici illeciti.

Ha manifestato, poi, la massima disponibilità a rafforzare la collaborazione con la Prefettura e le Forze di Polizia per la sicurezza della città, anche in relazione al Piano Coordinato di Controllo del Territorio, in corso di aggiornamento.

L’incontro è stata l’occasione per esaminare le misure di sicurezza e di protezione da mettere in campo durante gli eventi e le manifestazioni che coinvolgono un rilevante numero di persone, in particolare la Notte Bianca, in programma il 29 e 30 giugno prossimi.