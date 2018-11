Rucco incontra educatrici nidi comunali: stanziati 100 mila euro per caldaie

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nidi comunali, il saluto di sindaco e assessore alle educatrici

“Questa amministrazione ha a cuore il benessere formativo dei bambini. Per questo motivo vogliamo migliorare sempre di più l’importante servizio che, con la vostra preziosa collaborazione, assicuriamo ogni giorno alle famiglie”.

Con queste parole il sindaco Francesco Rucco ha salutato la settantina di educatrici dei sei nidi comunali e quattro nidi in concessione, riunite ieri sera alla scuola Tretti di via Calvi per il primo incontro collegiale.

In occasione dell’incontro il sindaco ha annunciato che l’amministrazione proprio questa settimana ha stanziato 100 mila euro per interventi di sostituzione di caldaie di alcune strutture scolastiche, tra cui anche dei nidi, particolarmente vetuste e a rischio blocco.

Al suo fianco, assieme alla neo dirigente ai servizi scolastici ed educativi Elena Munaretto, c’era l’assessore alla formazione Cristina Tolio che ha dichiarato: “In questi mesi primi mesi di mandato ho voluto verificare di persona la situazione di tutte le strutture scolastiche della città per poi sollecitare i relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ un’azione doverosa che mi impegno a proseguire per garantire la sicurezza dei bambini e del personale”.