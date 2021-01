Rucco in visita all’Altopiano:“Grazie a tecnici e volontari”

“Un lavoro immenso, che ha permesso all’Altopiano di uscire dall’emergenza in tempo record”.

Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco si è recato stamattina in visita all’Altopiano dei Sette Comuni, in particolare al comune di Roana, per verificare con i sindaci locali la situazione a pochi giorni dall’abbondante nevicata che ha portato oltre un metro e mezzo di neve.

Con il presidente della Provincia il consigliere regionale Stefano Giacomin , il presidente dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni e sindaco di Gallio Emanuele Munari, il sindaco di Rotzo Aldo Pellizzari e il sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco.

Il primo pensiero Rucco ha voluto rivolgerlo a chi ha gestito l’emergenza e ha lavorato per limitare i disagi: Vi.Abilità, sulle strade provinciali con più di 100 mezzi, i tecnici comunali e gli addetti ai piani neve, che senza sosta hanno rimosso la neve dalle strade, i vigili del fuoco, sempre presenti in caso di necessità, e naturalmente la protezione civile. Sull’altopiano sono arrivati nei giorni scorsi volontari di protezione civile da tutto il vicentino in supporto ai locali, mettendo a disposizione mezzi e strumenti utili per pulire le strade, tagliare e rimuovere rami e piante che ostruivano i passaggi, liberare i tetti, garantire i collegamenti con le contrade rimaste isolate.

“Un lavoro di squadra che merita un plauso -commenta Rucco- le situazioni di pericolo sono state scongiurate e i collegamenti ripristinati, anche se rimane alta l’attenzione per eventuali criticità. L’Altopiano è stupendo e la neve lo rende una terra magica. Questa nevicata di inizio anno ha regalato alle nostre montagne uno splendido manto bianco per accogliere al meglio i turisti. Pandemia permettendo, naturalmente.”