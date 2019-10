Rucco festeggia le concittadine centenarie suor Scolastica e suor Bernardina

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha portato gli auguri dell’amministrazione e dell’intera città a suor Scolastica e suor Bernardina, in occasione dei festeggiamenti organizzati per i loro 100 anni d’età alla Casa Generalizzata delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori in contra’ San Domenico 23.