Caterina Soprana (Lista Rucco) documenta i ‘dieci anni di abbandono di Vicenza’

Dieci anni di abbandono, ecco cosa ci è stato tolto

Caterina Soprana, copywriter di professione e fotografa per passione, candidata per la Lista Rucco Sindaco, documenta dieci anni di abbandono della città di Vicenza, raccogliendo e componendo le foto della Vicenza ‘cadente’ nei diversi quartieri.

“Le foto del servizio -dichiara- fanno parte di un progetto di più ampio respiro che sto portando avanti da circa tre mesi. In particolare, le immagini selezionate qui sono state scattate a Vicenza fra aprile e maggio, mappando varie zone fra cui San Lazzaro, Viale Verona, Corso San Felice, zona limitrofa a Porta Castello, Corso Palladio, Corso Fogazzaro, Via Cattaneo, Via Napoli, Via Alberto Mario, Via dei Mille, Corso Padova, zona limitrofa Ponte degli Angeli, zona limitrofa Piazza Mutilato e Piazzale Giusti, Ferrovieri”.

“Il lavoro vuole denunciare lo stato di progressivo abbandono in cui versa la città, ma non è un’arrendevole presa d’atto di uno stato di degrado. Al contrario, auspico possa essere uno stimolo importante a riprendere in mano la situazione, avviando finalmente un processo di riqualificazione e nuova destinazione degli spazi oggi dismessi.”

“Vicenza ha bisogno di una politica di supporto alle attività commerciali e artigianali, inserita in un più ampio progetto di rivalorizzazione che, partendo dal centro storico, sappia arrivare alle periferie. Un progetto centrale all’interno dei nove punti del nostro programma elettorale. Perché la Vicenza che abbiamo conosciuto, in questi dieci anni, ci è stata tolta da una colpevole mancanza di attenzione da parte di chi ha governato.”

“E questa raccolta di immagini non è solo la denuncia di uno stato di fatto intollerabile, è soprattutto una dichiarazione di impegno nei confronti dei nostri negozi oggi ridotti a “vuoti a perdere”, perché possano presto essere spazi ritrovati”

Ecco alcune delle fotocomposizioni (clicca per ingrandire)