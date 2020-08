Rucco, da stasera obbligo mascherina anche a Vicenza

Entra in vigore oggi alle 18 e lo sarà tutti i giorni dalle 18 alle 6 del mattino successivo l’ordinanza del ministro della Salute che in tutto il territorio nazionale impone l’uso delle mascherine “anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie lungomari) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale”.

“Si tratta di un provvedimento dello Stato – commenta il sindaco – che va fatto rispettare e per questo, insieme alle forze di polizia con cui ci coordiniamo da mesi per l’applicazione delle misure anti Covid, stiamo organizzando l’attività di controllo che riguarderà soprattutto le zone della movida e luoghi come le piazze dove si possono formare assembramenti. Ovviamente quando l’assembramento non c’è, l’obbligo della mascherina viene meno. Nei primi giorni di entrata in vigore dell’ordinanza la polizia locale farà un’attività di informazione alla popolazione. Successivamente potranno scattare le sanzioni. Purtroppo stiamo attraversando un momento delicato e non possiamo abbassare la guardia. E’ necessario che tutti mantengano un comportamento diligente e rispettoso delle regole”.

La nuova ordinanza, che resterà in vigore fino a nuovo provvedimento, prevede anche la sospensione delle attività di ballo all’aperto e al chiuso nelle discoteche e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico.