Rucco: “Contro i trasgressori ora serve l’esercito”

il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco intervistato oggi a mezzogiorno tramite una diretta social dal direttore editoriale Luca Faietti ha commentato l’annuncio del premier Conte sugli aiuti economici ai Comuni per le persone in difficoltà: “Cifre assolutamente insufficienti. Serve un’iniezione di risorse straordinarie”. E poi, parlando dell’andamento dei contagi nel Vicentino: A”ttenzione perché non è ancora finita, per fortuna abbiamo bloccato le manifestazioni a febbraio sennò avremmo oggi una marea di contagi”: Rucco poi ha continuato ponendo l’attenzione sul decreto di contenimento che va rispettato da tutti i cittadini: “Ritengo che possano essere usate norme ancora più severe ma soprattutto l’arresto per chi bighellona nei parchi; penso sia anche giunto il momento di richiedere l’intervento dell’esercito per presidiare città e provincia”. E poi, sulla distribuzione delle mascherine nel capoluogo: “Viene fatta nei supermercati e farmacie perché sarebbe impossibile un porta a porta date le dimensioni della città”. Infine, uno sguardo ai nostri ospedali: “Tutto sotto controllo, in terapia intensiva Ulss 8 non c’è emergenza, ci sono ancora posti disponibili. Certo è che le scuole vanno tenute chiuse e resta il fatto – ha ribadito – che c’è ancora troppa gente ancora in giro e servono norme più stringenti.”