Rucco ad Agugliaro per una serata plastic free

Una vera e propria serata “Plastic-free” ieri sera ad Agugliaro, per Francesco Rucco, ospite della cittadina. Ribadendo un “no” deciso alla plastica, infatti, l’apericena che si è svolta presso il padiglione multifunzionale alla fine della presentazione della lista “Insieme ai cittadini”, si è svolta totalmente senza piattini, bicchieri, posate, bottiglie usa e getta. Agugliaro è da impegnato da anni con la raccolta differenziata spinta e ha ricevuto anche riconoscimenti da Legambiente in quanto comune ecologicamente virtuoso. Quello di ieri sera è stato un modo originale per dare l’esempio perché anche altri imparino ad amare le buone pratiche a difesa dell’ambiente e della salute.