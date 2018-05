RUCCO: “A Vicenza politiche giovanili ferme da 10 anni: aggiorniamo gli orologi!”

A Vicenza, come in tante altre città italiane, la popolazione giovanile è in fuga, all’estero, soprattutto in Europa dove trovano migliori opportunità di lavoro e di formazione.

Vicenza può e deve fare qualcosa per limitare la fuga di cervelli e talenti che qui non trovano adeguate occasioni. In questo senso va rivoluzionato lo schema su cui si sono sviluppate le politiche giovanili in questi anni, figlie di un contesto che le grandi mutazioni globali ha irreversibilmente modificato. Le nuove generazioni hanno bisogno di trovare un’amministrazione che offra loro il linguaggio e le opportunità che liberi e valorizzi intelligenze e talenti.

All’avvio del mio mandato da sindaco metterò in pedana un Piano delle Politiche Giovanili che si ponga l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni sul fronte del lavoro e delle nuove professioni, che sappia mettere in rete le agenzie che possono creare stimoli e modelli per i nostri ragazzi. L’Informagiovani e l’Università, insieme ad un rinnovato rapporto con le categorie economiche, devono inserire nelle loro attività occasioni di incontro con le migliori intelligenze globali, non possiamo pensare che la televisione sia ancora Rai 1 quando i giovani seguono Netflix o Amazon Video.

Andremo a cercare gli esperti dei new business che si stanno affermando nel mondo con le nuove idee che fioriscono sul web, Vicenza, se l’Amministrazione lo incoraggia con strumenti di defiscalizzazione, utilizzo di immobili pubblici ora chiusi o abbandonati, e altre misure che mettano i giovani nelle condizioni di liberare la loro creatività per lanciare nuove forme di sviluppo, può essere una piccola Silicon Valley, può inventare un nuovo modello di rilancio economico con la parte pubblica come detonatore di crescita.

I ragazzi se ne vanno perché, terminati gli studi, non trovano lavoro, non hanno accesso a finanziamenti per le loro idee e non hanno una casa in cui realizzarle. Noi lo faremo con un Piano che generi sistemi virtuosi per aiutarli e per portare qui un po’ di modernità.

Le politiche giovanili a Vicenza si sono fermate al 2008, sono passati dieci anni ed è cambiato il mondo. Aggiorniamo gli orologi.