Rucco: “A Vicenza nessuno si sogna di scacciare con gli idranti chi dorme in strada”

“Nelle ultime ore la città di Vicenza è al centro di polemiche alimentate sui social network dalla notizia di presunti allontanamenti dei senzatetto con getti d’acqua da parte degli operatori ecologici.

Voglio essere molto chiaro: a Vicenza nessuno si sogna di scacciare con gli idranti chi dorme in strada. L’amministrazione comunale e le sue aziende operano per il bene comune, nel rispetto delle persone, con l’obiettivo di garantire servizi adeguati, tra i quali la pulizia e il decoro della città.

In tal senso, ho chiesto e ricevuto rassicurazioni dal Comando della polizia locale e da Aim Ambiente, la nostra azienda che si occupa dell’igiene urbana, sul fatto che nessun operatore si sia reso responsabile di comportamenti contrari al buon senso e al rispetto delle persone, limitandosi a provvedere alla pulizia e al ripristino dei luoghi in cui dormono i senzatetto, che spesso vengono lasciati in condizioni igieniche precarie. Qualora fossero accertati comportamenti diversi, sarei il primo a condannarne l’inaccettabile gravità e a chiedere l’assunzione di provvedimenti conseguenti.

Vicenza è una città solidale, che accoglie e si prende cura dei più deboli, offrendo alle persone senza fissa dimora l’opportunità di accedere a strutture dedicate grazie al lavoro dei servizi sociali e all’impegno del volontariato. Recentemente, il Comune ha anche collocato all’interno di alcune strutture di accoglienza per i senzatetto appositi armadietti per riporre e custodire le coperte che altrimenti, se lasciate in giro per la città, verrebbero raccolte come rifiuti abbandonati. Purtroppo ci sono persone che rifiutano ogni forma di aiuto messo a disposizione dal Comune e scelgono di vivere in strada: si tratta, per fortuna, di casi isolati che però spesso creano situazioni di degrado urbano che vengono segnalate dai cittadini e rendono necessari la pulizia e il ripristino dei luoghi.

Respingo pertanto con forza ogni tentativo di gettare fango su una città che ha nel suo DNA una forte tradizione di solidarietà sociale e non merita un simile linciaggio mediatico, costruito e alimentato sulla base di notizie che non hanno riscontro nella realtà. A questo proposito, nei prossimi giorni intendo incontrare con l’assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto i rappresentanti di Welcome Refugees, l’associazione che ha dato vita a questa spiacevole polemica, per confrontarci in modo aperto e chiaro sulle politiche e le azioni dell’amministrazione in favore delle persone più deboli e delle fragilità sociali”.