Rucco a Roma per la TAV: da RFI assicurati tempi celerissimi

Viaggio a Roma del sindaco Rucco per il progetto TAV: “Dall’amministratore delegato di RFI Gentile, conferme sulla volontà di procedere velocemente. Entro ottobre nuovi passi importanti sulle autorizzazioni e a gennaio la consegna delle aree interessate dal tratto ad ovest di Vicenza”



Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco si è recato oggi a Roma dove ha incontrato, assieme ad una delegazione di tecnici comunali, l’amministratore delegato di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e alcuni tecnici dell’azienda. Durante il breefing è stato fatto il punto della situazione su vari aspetti burocratici relativi al progetto della TAV, dopo che la scorsa estate le parti si confrontarono su osservazioni e controdeduzioni in merito al progetto preliminare.”Ho ricevuto la conferma che la volontà di procedere velocemente verso la realizzazione della TAV è ancora molto forte -, fa sapere il primo cittadino -, e questo era ciò che ci attendevamo. A conferma di questo dato arriva la notizia che entro ottobre arriveranno i pareri del MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali ai beni culturali e per il turismo) e dell’Autorità di Bacino che permetteranno alla Regione Veneto di trasmetterli al CIPE per lo sblocco definitivo delle risorse da impegnare nel capitolo di spesa, che sarà successivamente registrato dalla Corte dei Conti. Un altro aspetto che indica una forte volontà di proseguire l’iter arriva dal fatto che è prevista entro la fine di gennaio 2020 la consegna al General Contractor delle aree interessate dal percorso ad ovest del nostro territorio, per intenderci da Verona ad Altavilla Vicentina. Ora non ci resta che prendere in mano la situazione del tragitto che interessa la parte ad est del percorso dell’alta velocità, finora mai trattato nello specifico, cercando di farlo in maniera condivisa, ma senza perdere troppo tempo. A breve inizieranno una serie di incontri a vari livelli”.