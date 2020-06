Rucco a Berlato su Bocciodromo: “La città non è ricattabile”

Ecco la replica del sindaco di Vicenza Francesco Rucco alla conferenza stampa indetta da Fratelli d’Italia sul Bocciodromo nel quale il gruppo politico di maggioranza chiede la revoca della consessione dell’immobile di via Rossi per mancanza di rispetto norme igieniche e per gli attacchi a Naclerio e Ierardi:

“Le Amministrazioni -scrive Rucco- vanno avanti con il dialogo e la progettualità condivisa, non con i ricatti. Berlato dica come intende procedere, ma si ricordi che la città non è ricattabile da nessuno”.

“E’ ben noto a tutti che la città di Vicenza sta lavorando per rialzarsi dal dramma del lockdown e che in questa fase abbiamo come stella polare un obiettivo un po’ più importante dell’autodistruzione, testimoniato dall’atteggiamento di Sergio Berlato – commenta il sindaco Francesco Rucco a margine delle dichiarazioni di una parte di Fratelli d’Italia di queste ore.

Premesso che non credo che la politica si faccia a colpi di conferenze stampa in cui si proclama “o si fa come dico io o si va tutti a casa – continua Rucco – ricordo che le decisioni vengono sempre prese collegialmente e che Fratelli d’Italia è rappresentata, oltre che in Consiglio, anche in Giunta comunale, quindi certe affermazioni le respingo al mittente perchè quello che è uscito sulla cronaca di oggi è la rapppresentazione di una componente della maggioranza che sembra essersi persa qualche puntata.

Posso capire la battaglia politica sul Bocciodromo, su cui peraltro Fdi avrebbe potuto incidere in maniera decisiva tramite il proprio assessore di allora, meno il pettegolezzo sulla fusione con AGSM. Possono essere le priorità di Berlato queste, la prima solo ideologica, la seconda solo politica per far sapere che esiste. Ma ci sono sedi adeguate per discutere, confrontarsi e fare sintesi dei punti di vista di ognuno di noi, e l’europarlamentare finge di dimenticarsene.

Come pare non sapere che nell’assestamento di bilancio che andremo a discutere in consiglio comunale a luglio, ci sono misure economiche molto forti a sostegno di cittadini e attività per un ammontare di 2 milioni e 220 mila euro, oltre a tutte le iniziative già adottate finora.

Se qualcuno pensa di trasformare il Consiglio Comunale di Vicenza nel terreno in cui consumare le rappresaglie del confronto interno al partito cui appartiene Berlato, semplicemente non ci sto.

Siamo stati scelti dalla maggioranza dei cittadini di Vicenza per governare e non per essere un’Amministrazione eterodiretta, qui si tratta di fare le scelte migliori e di declinare il progetto con cui abbiamo battuto la Sinistra nel 2018, e lo stiamo facendo.

Allora sono io che chiedo a Fratelli d’Italia di spiegare quale apporto intenda dare alla crescita ed al miglioramento della città attraverso atti concreti, proposte di delibere, scelte vere e non retorica da regalare alla stampa che, francamente, inizia ad annoiare, oltre a me, soprattutto la città.“