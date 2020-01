Rubò vestiti al “Palladio”: rintracciata e denunciata grazie alle telecamere

E’ stata individuata dalla polizia una delle autrici del furto al negozio “Pull&Bear” del Centro commerciale Palladio dello scorso 11 dicembre. Quel giorno verso le 17.30 una cliente aveva avvertito la sicurezza del negozio poiché aveva notato degli atteggiamenti sospetti: erano 3 donne, che avevano rubato, togliendo l’anti-taccheggio, numerosi vestiti per un totale di 300 euro circa. Altri 4 capi erano stati ritrovati nel camerino, danneggiati, per un totale di altri 100 euro. La polizia grazie alle telecamere è potuta risalire ad una delle autrici del tentato furto: una nomade residente in via Diaza di 30 anni, R.F., già nota alle forze dell’ordine per altri reati predatori.