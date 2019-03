Rubò i soldi dalla cassa del negozio di ottica: denunciato a un mese di distanza

A distanza di un mese è stato individuato e denunciato l’autore di un furto all’ottica Demenego in viale Verona a Vicenza. L’episodio risale allo scorso 14 febbraio quando un individuo si è presentato come cliente ed ha chiesto ad un dipendente informazioni su un microscopio, chiedendo di visionarlo. Il dipendente si è allontanato per qualche minuto per verificare ed è tornato con un catalogo, riferendo al presunto cliente che il prodotto non si trovava nel negozio e che era necessario ordinarlo da catalogo.

A quel punto l’individuo ha ringraziato e si è allontanato. Solo a chiusura del negozio il dipendente si è accorto che dal registratore di cassa erano stati prelevati 200 euro.

Ha così allertato la polizia, che ha visionato le immagini di videosorveglianza, dalle quali si evinceva non solo che il responsabile del furto era l’individuo che si era presentato chiedendo del microscopio, ma che quell’individuo è un personaggio noto alle forze dell’ordine. Si tratta di A.L., 50enne di Bassano del Grappa, con molti precedenti e condanne per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato quindi denunciato per furto