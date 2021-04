Rubò borse Gucci per 200 mila euro: arrestato a Vicenza 40enne

E’ stato arrestato martedì 26 aprile alle 11.40 un cittadino serbo di 40 anni, per una spaccata ad una boutique Gucci in Toscana, risalente al marzo del 2020.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri in un’abitazione di Vicenza in via San Martino (quartiere San Bortolo) in attuazione di un rintraccio per un’ordinanza di arresto emessa dal GIP presso il Tribunale di Pistoia.

La persona arrestata è Drobnjak Vladimir serbo di 40 anni, irregolare in Italia. Assieme ad altre persone in corso di identificazione è accusato di furto aggravato ai danni della boutique Gucci in corso Matteotti a Montecatini. Il 3 marzo del 2020 vennero rubati borse in esposizione per un valore complessivo di circa 200 mila euro.

I malviventi in quell’occasione sfondarono la vetrina a bordo di un’auto in retromarcia e in soli 50 secondi svuotarono gli scaffali.

L’uomo era ospitato da un connazionale (J.J. 50enne serbo).

I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Nell’abitazione è stata infatti trovata una grande quantità di arnesi (pinze, tenaglie, chiavi bulgare, tenaglie, tronchesi, piedi di porco, etc).