Rubava l’energia elettrica per coltivare cannabis in una serra: denunciato

A Villaga è stato denunciato un disoccupato pregiudicato di 58 anni O.D.D. che aveva costruito una vera e propria serra in una stanza di casa, con con 13 piantine di cannabis appena germogliate. La serra aveva tutto l’occorrente per la coltivazione, compresa ventilazione e luce. L’uomo infatti si era allacciato abusivamente alla corrente elettrica del palazzo. L’energia è stata quindi staccata per morosità e l’uomo è stato denunciato per coltivazione a fini di spaccio.