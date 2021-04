Rubava da mesi in cimitero: vicentina incensurata denunciata

Da mesi il cimitero di via Castello a Montegalda era oggetto di furti da parte di ignoti. Non solo fiori ma anche arredi delle tombe (vasi, statuine, etc). Episodi che avevano molto toccato la comunità anche perché molto spesso le tombe saccheggiate erano di defunti in età giovanile, particolarmente curate da genitori e parenti.

Alla fine è stata sorpresa quella che si può definire una ladra seriale, L.T., 56enne di Creazzo, incensurata. Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, in seguito ad una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti al cimitero e l’hanno sorpresa dopo aver rubato dei fiori da una tomba. Nella sua automobile vi erano anche attrezzi e statuine in ceramica appena staccate. E’ stata denunciata per furto aggravato. Secondo le prime informazioni la donna non avrebbe particolari problemi di natura economica.

“E’ un sospiro di sollievo e sono particolarmente contento che questa storia sia finita” dichiara il sindaco Andrea Nardin. “E’ il frutto dell’impegno di tutta la comunità per tutelare questo luogo importante. Era davvero angosciante vedere genitori che andavano a pregare i loro figli e trovavano le tombe danneggiate e private di ciò che loro avevano portato per pregare i loro defunti”.