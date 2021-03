Ex dipendente Svt rubava biglietti dell’autobus: condannato ad un anno e nove mesi

Come riporta il Giornale di Vicenza, ieri mattina un trentatreenne di Vicenza, ex dipendente di AIM Mobilità, nonché bigliettaio SVT, è stato condannato ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per essersi appropriato di centinaia di biglietti dell’autobus, per un valore complessivo totale di quasi 8000 euro.

L’imputato è stato inoltre condannato a risarcire Svt per 10 mila euro. L’ex bigliettaio era stato assunto nel 2015, rimanendo in servizio fino al maggio 2018, quando era scattata l’inchiesta a seguito della denuncia da parte della società di trasporti. I dipendenti Svt possono fare richiesta di chiedere titoli di viaggio in più, una volta terminata la vendita da parte dell’azienda, ma le richieste dell’imputato erano sospette e questo ha convinto i dirigenti di Svt ad avviare un’indagine interna.

Il fascicolo relativo all’indagine intestina di Svt è arrivato quindi dal giudice e la sentenza di condanna è arrivata ieri. Nel corso del processo l’imputato si è sempre dichiarato innocente, adducendo la sua condotta a negligenza piuttosto che peculato, ragione per cui farà ricorso in appello.