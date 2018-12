Rubato rame per 70 mila euro all’Ariston Cavi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Brendola: furto di rame presso l’azienda Ariston Cavi.

I Carabinieri della Stazione di Brendola, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, stanno conducendo indagini in merito al furto verificatosi nella notte del 17 dicembre 2018, in Brendola via L. Einaudi presso la sede dell’azienda Ariston Cavi.

I primi riscontri investigativi hanno permesso di accertare che i ladri si sono introdotti, previo danneggiamento del cancello carraio, nell’area di pertinenza della ditta sottraendo n. 3 bobine di cavo di rame, della lunghezza di circa 4 metri e del peso di circa 10 tonnellate, dileguandosi prima dell’arrivo dei militari dell’Arma.

Il danno quantificato ammonta a circa € 70,000.00.