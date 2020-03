Rubate mascherine da auto in sosta

Nella mattinata di ieri presso la Stazione Carabinieri di Vicenza, una 31enne di nazionalità ucraina residente a Thiene ha denunciato il furto aggravato verificatosi nottetempo nella propria auto,lasciata in sosta in via Muttoni in città, dove ignoti le avevano rubato 10 mascherine da protezione utilizzate dalla signora per la sua attività di badante, oltre ad altri oggetti di poco conto. Indagini in corso per risalire all’individuazione degli autori.