Rubate le batterie di un semaforo in un cantiere stradale, l’appello al ladro: “Restituiscile”

Di questi tempi, sarà la crisi economica o che altro, i soliti ignoti si stanno arrovellando per rubare di tutto di più. Dev’essere stata reputata un’idea geniale, quindi, rubare le batterie che fanno funzionare un semaforo temporaneo posizionati a Molino di Altissimo, di quelli, per capirci, che regolano, a tempo, i sensi unici alternati nei cantieri con lavori in corso. La segnalazione arriva direttamente da Facebook: è stata postata la foto con l’avviso o meglio, la giusta minaccia nei confronto di chi ha commesso la bravata nelle scorse notti: l’azione è infatti stata ripresa dalle telecamere e il ladro di batterie ha le ore contate. Il cartello apposto dai responsabili del cantiere recita infatti: “Informiamo la persona che ha rubato le batterie dei semafori che siamo in possesso delle foto. Gli diamo tempo di restituirle fino a lunedì sera poi procederemo alla denuncia”.