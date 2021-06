Rubano vestiti al centro commerciale: 2 denunciate

Domenica, a Torri di Quartesolo, i militari della stazione locale hanno denunciato per tentato furto aggravato in concorso e ricettazione in concorso, B. M, 34enne nata a Montebelluna e residente a Creazzo, disoccupata e Z.Z., 28enne di Camposampiero residente a Spresiano, disoccupata. Le due, il 10 giugno scorso, a Torri di Quartesolo, era state sorprese a rubare alla Decathlon capi sportivi per circa 100 euro. La perquisizione personale di entrambe, estesa alla loro auto, ha consentito di rinvenire altri indumenti per 250 euro rubati al centro commerciale Palladio.