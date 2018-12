Rubano risparmi ad una bimba e i poliziotti le regalano un maialino pieno di soldi

Aveva accumulato nel tempo una piccola somma, che le avrebbe permesso di arrivare a Natale con qualche risparmio per fare regali. Ma ad inizio novembre, i ladri sono entrati nell’appartamento in cui abita con la mamma di origine peruviana in via Stuparich a Vicenza ed hanno rubato, fra le altre cose, quella piccola busta con 19 euro e 73 centesimi.

La piccola Stella di 8 anni era caduta nella disperazione tanto che i poliziotti, intervenuti sul posto, si sono inteneriti. La bimba, che piangeva, si ricordava esattamente quanto era contenuto nella busta. Hanno così deciso di organizzarle una sorpresa speciale iniziando una piccola raccolta fondi tra i colleghi della Sezione Volanti della Questura e raccogliendo ben 170 euro. Sabato sera la grande sorpresa. Due agenti, con il cappellino di Babbo Natale, si sono presentati a casa sua e le hanno donato un maialino salvadanaio pieno di soldi e qualche altro regalino. Una vera e propria fiaba di Natale, andata in scena grazie alla generosità e la sensibilità dei poliziotti delle Volanti della Questura di Vicenza. Mamma e bambina, sorprese e commosse, hanno ricevuto il regalo e cancellato così l’amarezza del furto subìto a novembre.