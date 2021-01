Rubano profumi per 450 euro da COIN: denunciati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Furto ieri pomeriggio di ieri, introno alle 13:00 da Coin a Vicenza. La pattuglia della Polizia di Stato, transitando in Corso Palladio, ha notato due soggetti che, alla loro vista , hanno subito accelerato proseguendo, a piedi, lungo le stradine laterali.

Gli Agenti li hanno seguiti e controllati. Nelle loro tasche numerosi profumi che, a loro dire, avevano acquistato al mercato.

Troppo griffate e costose le marche dei prodotti. e così, gli operatori, sono risaliti ad negozio COIN di Piazza Castello.

Lì, ad attenderli, una delle dipendenti che ha subito riconosciuto la merce poco prima sottratta da alcuni scaffali.

I prodotti, tutti restituiti alla proprietà, sono stati nuovamente collocati negli stand per la vendita, vuoti all’arrivo della Polizia di Stato.

I due giovani (B.S, classe 90 e S.C, classe 84) entrambi algerini, incensurati e regolari sul territorio nazionale, sono quindi stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.