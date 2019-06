Rubano libretto postale: denunciati tre nomadi giovanissimi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I militari della stazione di Schio, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato per furto in abitazione

H.C., nato a Thiene di 20 anni;

nato a Thiene di 20 anni; P.D. , nata a Trento di 21 anni;

, nata a Trento di 21 anni; S.V., nata in Russia di 18 anni;

tutti nomadi con precedenti

A carico dei tre giovani sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di reità in ordine al furto di un libretto postale perpetrato il 05 giugno 2019 a Schio in un’abitazione di Via Lungo Gogna ai danni di un uomo di 45 anni.

I tre sono stati rintracciati grazie alla descrizione fornita da un vicino della vittima che li aveva visti allontanarsi da quell’abitazione subito dopo aver effettuato il furto. La conoscenza da parte dei militari dei locali pregiudicati ha permesso loro di porre in visione al testimone le foto di H.C., P.D. e S.V. che subito sono stati riconosciuti dall’uomo.