Rubano da Bricoman: fratello e sorella denunciati

Furto al Bricoman di Altavilla Vicentina (via Olmo) ieri mattina intorno alle 10. Due individui M.M. 38enne di Thiene e D.M. 49enne di Villaverla, fratello e sorella, sono stati sorpresi nell’area commerciale dopo aver nascosto merce (attrezzature e minuteria elettrica) per un valore di circa 190 euro, sotto un giubbotto. I due sono stati denunciati dai carabinieri chiamati sul posto dalla sicurezza del negozio, per furto aggravato poiché avevano danneggiato il packaging e i dispositivi antitaccheggio della merce asportata.