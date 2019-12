Rubano cibo all’Emisfero: denunciati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso, M.C 32enne e A.C 42enne, entrambi di nazionalità rumena residenti a Verona.

L’intervento al 112 veniva richiesto da parte degli addetti alla sicurezza del supermercato Emisfero, presente nel centro commerciale Palladio, che avevano bloccato la coppia sorpresa nell’atto di sottrarre dei generi alimentari.

I militari, al loro arrivo, provvedevano a recuperare la refurtiva del valore quantificato di € 39,00 restituita al punto vendita e, successivamente, accompagnavano i responsabili presso il Comando Provinciale per le formalità di rito, al termine delle quali venivano rimessi in libertà.

L’Autorità Giudiziaria berica, informata dai militari, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.