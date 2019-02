Rubano carta di credito e la usano per il privé di un night

Brutta avventura per una coppia di fidanzati sabato notte. Alle 2.30 circa hanno allertato la Polizia di Stato di Vicenza dopo aver ricevuto una serie di messaggi al telefono che avvertivano di pagamenti effettuati con la carta di credito. In totale due pagamenti di 500 euro e tre altri tentativi, due da 500 e uno da 1000.

I due si trovavano in un locale di viale della Scienza da prima di mezzanotte e, una volta ricevuti i messaggi, sono tornati verso l’auto accorgendosi che la borsa di lei, con documenti, contanti e carta di credito, era stata prelevata da ignoti dopo che l’auto era stata forzata.

Gli addebiti indicavano che i pagamenti era stati effettuati nel night “Diverso” in Galleria Crispi a Vicenza.

Gli agenti di polizia si sono diretti quindi verso il night e hanno chiesto informazioni al cassiere. Quest’ultimo asseriva che poco prima di mezzanotte, tre individui italiani, avevano effettuato dei pagamenti corrispondenti agli addebiti. Si erano appartati un paio di volte nel privé con ballerina e avevano consumato drink per un importo totale di 1000 euro. I successivi pagamenti per proseguire la serata non erano andati a buon fine e se n’erano quindi andati. La polizia sta ora indagando per identificare gli utilizzatori della carta di credito.