Rubano al Prix di Lonigo: individuati e denunciati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nel pomeriggio del 13 novembre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso, H.M, 42enne, e Z.B, 30enne, entrambi di nazionalità marocchina e senza fissa dimora.

La richiesta di intervento al 112 perveniva da parte dell’addetto alla sicurezza del supermercato Prix di via San Giovanni, che aveva segnalato di aver individuato due persone resesi responsabili, poco prima, del furto di generi alimentari.

I militari, al loro arrivo, appurata la veridicità dell’accaduto recuperavano la refurtiva, del valore di € 35,00, che veniva restituita al responsabile del punto vendita.

I due responsabili, accompagnati presso la locale Stazione Carabinieri, al termine delle formalità di rito venivano rilasciato.

L’Autorità Giudiziaria berica valuterà i conseguenti provvedimenti da assumere nei loro confronti.