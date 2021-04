Rubano a un dipendente Aim durante la pausa-pranzo: acciuffati dalla Polizia

H.F., 25 anni e S.E., 20 anni, entrambi cittadini rumeni, sono stati denunciati con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di un dipendente della AIM.

Durante la pausa pranzo, infatti, nella giornata di ieri 31 marzo, un giovane e una ragazza sono stati avvistati da alcuni dipendenti della AIM in Contrà Mure San Rocco 23, di uscire repentinamente dagli uffici.

Subito i dipendenti, visto l’orario anomalo, sono rientrati nelle loro stanze e lì uno di loro ha constatato l’ammanco di 60 euro in contanti dalla sua giacca.

Derubato e Volanti, quindi, si sono messi all’inseguimento della coppia acciuffata in Piazzale Bologna dopo alcuni minuti.

Qui, recuperato il maltolto, sono stati condotti in Questura dove sono stati denunciati in stato di libertà.