Ruba una bici in giardino: 19enne nei guai

I Carabinieri della Stazione di Sossano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato, E.E.D. 19enne nato a Noventa Vicentina e residente a Sossano. L’attività investigativa veniva avviata nei giorni scorsi, quando un 50enne residente nel medesimo comune si presentava presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il furto della propria bicicletta, del valore di 200 euro che era sta lasciata incustodita nel giardino dell’abitazione. I militari, attraverso l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza presente all’esterno dell’abitazione, riuscivano ad identificare l’autore. L’Autorità Giudiziaria bercia, informata dell’accaduto, valuterà i conseguenti provvedimenti.