Ruba un profumo in un negozio alle Piramidi: denunciato

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook





I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, nella serata del 28 luglio 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato, M.K 45enne di nazionalità georgiana, senza fissa dimora in Italia.

L’uomo è stato sorpreso da alcune dipendenti del negozio “Tigotà”, che si trova all’interno del Centro Commerciale “Le Piramidi” , poco dopo aver sottratto una confezione di profumo da uomo, del valore di 82 euro.

Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno proceduto alla sua perquisizione rinvenendo la refurtiva, poi restituita.

Spetterà all’Autorità Giudiziaria valutare i provvedimenti da assumere nei confronti del responsabile.