Ruba un iPhone in discoteca, giovane nei guai

I carabinieri della Tenenza di Dueville hanno denunciato in stato di libertà C.V., thienese, 18 anni, residente ad Isola Vicentina, poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione per uno smartphone IPHONE XR del valore di circa 700 euro.

I militari hanno iniziato le loro indagini a seguito della denuncia sporta da una giovane studentessa thienese, residente a Zugliano, che la notte del 16 febbraio scorso subì il furto del suo telefono cellulare mentre si trovava in compagnia di amici all’interno di una nota discoteca di Caldogno.

L’attività dei carabinieri di Dueville si è articolata mediante l’acquisizione dei tabulati che sono poi stati confrontati con i dati relativi alle celle e alle basi fino a giungere all’individuazione dell’attuale utilizzatore, che è risultato appunto essere C.V..

Il giovane in caserma ha dichiarato di non ricordarsi come avesse reperito quel telefono e non ha saputo, o voluto, fornire ulteriori dettagli inerenti le modalità con cui ne era venuto in possesso.

Di quanto sopra dovrà riferire all’Autorità Giudiziaria di Vicenza.

Il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria.