Ruba un cellulare e fugge in bici: denunciato per ricettazione e per violazione del decreto di contenimento

Denunciato E.P: 20 anni nigeriano per reato di ricettazione di un cellulare e multato per violazione del decreto di contenimento del coronavirus. Ieri una volante alle ore 15.40 circa a Vicenza città ha raggiunto una donna denunciante il furto di un cellulare da parte di un extracomunitario in bici, poi fuggito. Alle 18.45 il personale della volante ha notato E.P. 20 anni, nigeriano, tra via Firenze e via Torino: nelle tasche aveva 3 cellulari, tra cui uno non suo. L’uomo ha riferito di averlo rinvenuto a terra ma il personale della volante ha contattato tramite gli ultimi numeri chiamati, i reali proprietari del telefono, al quale è stato poi restituito.