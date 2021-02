Ruba trucchi e bevande alcoliche al supermercato: denunciato

B. N. cittadino marocchino di 31 anni, è stato denunciato in stato di libertà perché responsabile del tentato furto aggravato di merce all’interno del supermercato Interspar di Viale Roma. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, una delle Volanti in servizio, è stata infatti contattata dal personale dipendente del supermercato, segnalando un soggetto intento a rubare. Gli Agenti hanno fermato prontamente l’uomo, che aveva rubato, nascondendola nella giacca, merce per un valore di 40 euro. Trucchi e bevande alcoliche venivano subito riconsegnate ai dipendenti. L’uomo, già noto per fatti analoghi, è stato denunciato.