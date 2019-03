Ruba soldi in fioreria: viene intercettato e li riconsegna

Ruba in fioreria, ma viene individuato poco dopo dalla polizia locale e restituisce i soldi

Ha rubato in una fioreria, ma è stato individuato poco dopo dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto l’altra mattina alle Barche, dove la titolare di un negozio di fiori verso le 11.15 ha informato una pattuglia in servizio in zona di aver da poco subìto un furto di denaro dal registratore di cassa. La fiorista ha descritto l’autore del furto alla pattuglia, precisando che l’uomo si era diretto verso il centro storico. Gli agenti hanno quindi individuato il soggetto, un cinquantenne tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine, in contra’ Vescovado. Interrogato sulla vicenda, l’uomo ha ammesso il furto e ha consegnato 30 euro. La derubata è stata invitata in comando per il ritiro della somma e la formalizzazione della querela.