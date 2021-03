Ruba prodotti cosmetici per 380 euro al Famila: nomade denunciata

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato per tentato furto aggravato I.L., 23enne residente a Tresignana nomade e pluripregiudicata per reati simili.

La giovane è stata colta dal servizio di sicurezza del supermercato “FAMILA” di Via XX Settembre dopo aver asportato prodotti cosmetici per un valore di 380€ e l’immediato intervento della pattuglia dei Carabinieri ha permesso di fermarla, recuperare la merce e restituirla all’avente diritto. La donna, condotta in caserma, al termine dei dovuti accertamenti è stata segnalata alla Procura di Vicenza.