Ruba portafoglio e bancomat ad un’anziana in farmacia

I carabinieri della Tenenza di Dueville hanno identificato l’autrice di un furto con destrezza e indebito utilizzo di carta bancomat. Il furto è avvenuto qualche mese fa all’interno di una farmacia di Costabissara, ai danni di un’ anziana signora, che, una volta accortasi dell’ammanco, si è subito recata al Comando di Dueville a denunciare il fatto. All’interno del portafogli c’erano 150 euro in contanti e, oltre ai documenti di identità, la carta bancomat con la quale, successivamente, erano stati prelevati circa 200 euro. I militari, dopo aver attuato i riscontri info-investigativi del caso, sono riusciti ad individuare la presunta responsabile, identificata in una nomade di 32 anni residente nella zona, che è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.