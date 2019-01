Ruba portafogli da Coin, 15enne di Valdagno nei guai

Un 15enne vicentino residente a Valdagno è finito ieri nei guai dopo aver rubato un portafogli in vendita da Coin, in piazza Castello a Vicenza. La Polizia di Stato è stata chiamata poco dopo le 10 da un responsabile del negozio. Il minorenne era stato notato da un addetto alla sicurezza mentre si aggirava fra gli espositori. Ha quindi afferrato un portafogli e l’ha messo in tasca. E’ stato quindi fermato e sul posto è stata chiamata la Polizia e un dei genitori, che si è scusato più volte con le forze dell’ordine e il responsabile del negozio. Il giovanissimo è stato invitato a restituire il maltolto ed ora i responsabili del punto vendita hanno la facoltà di sporgere denuncia per furto.