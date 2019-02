Ruba paio di jeans: 28enne nei guai

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ stato denunciato per furto aggravato un 28enne che ieri pomeriggio, poco dopo le 14, nel negozio OVS del Centro Commerciale Palladio ha rubato un paio di jeans del valore di 15 euro.

Il giovane è stato notato dal personale di sorveglianza che l’ha fermato. Si era recato nei camerini, aveva infilato un paio di jeans e sopra ha indossato i propri pantaloni, pensando di non essere notato.

Sul posto è stata chiamata la Polizia di Stato di Vicenza. Il 28enne, di origine bosniaca, è stato denunciato per furto aggravato, poiché aveva strappato l’etichetta e il dispositivo antitaccheggio dal capo prelevato.