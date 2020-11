Ruba orologio da 10 mila euro con un abbraccio

Una persona è stata denunciata nel Bassanese perché autrice di furto con tecnica dell’abbraccio. L’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Rosà, inizia il mattino del 1° settembre 2020, quando un uomo di 78 anni, residente in provincia di Grosseto, si è recato ad uno sportello bancomat del Bassanese per un prelievo di denaro contante e, terminata l’operazione, è tornata verso la sua autovettura parcheggiata nell’immediate vicinanze. Mentre tentava di salire, una donna si poneva davanti a lui ed iniziava a gesticolare con le mani come per volerlo abbracciare, azione che l’uomo cercava di impedire respingendola più volte. Dopo attimi concitati, la donna si allontanava e, in quel frangente, l’uomo si accorgeva che gli era stato sfilato l’orologio marca LONGINES con cassa e cinturino in oro del valore di circa 10.000,00 euro. D’istinto, si è posto all’inseguimento della donna gridando per attirare l’attenzione di eventuali passanti, ma poco dopo desisteva anche perché l’inseguita saliva su un’autovettura guidata da un’altra persona e fuggiva via.

A quel punto, la vittima chiamava il 112 e, dopo aver raccontato l’accaduto, raggiungeva una caserma per formalizzare una denuncia. Nel frattempo, gli inquirenti, iniziavano subito le indagini ed ascoltavano dei testimoni che, “a caldo”, davano importanti spunti per gli accertamenti, soprattutto una targa parziale dell’auto su cui la donna si era allontanata.

Durante la fase investigativa, raggiunti alcuni riscontri che indirizzavano i sospetti su C.O. 46enne, pluripregiudicata e nullafacente, emergeva anche che il Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa l’aveva controllata qualche giorno prima, dopo un inseguimento durato diversi chilometri.

A quel punto, la foto della sospettata veniva mostrata sia alla vittima che ai testimoni, che la riconoscevano.