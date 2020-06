Ruba nello spogliatoio il portafoglio ad un Carabiniere: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno denunciato per furto aggravato, F.S.V, 21enne, residente a Caldogno. Il giovane dopo essersi introdotto negli spogliatoi del Centro Sport Palladio di via Cavalieri di Vittorio Veneto nel capoluogo, ha rubato dalla borsa di un Carabiniere libero dal servizio il portafogli contenente effetti personali. Il militare accortosi, poco dopo, dell’accaduto ha individuato l responsabile e lo ha fermato fino all’arrivo sul posto di una pattuglia della Sezione Radiomobile, nel frattempo allertata.Il giovane è stato accompagnato presso la sede del Comando Provinciale ed al termine delle formalità di rito rimesso in libertà.Spetterà all’Autorità Giudiziaria berica valutare i conseguenti provvedimenti.