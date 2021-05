Ruba monopattino davanti a una scuola: denunciato 26enne vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un cittadino lo ha notato mentre, con fare sospetto, si aggirava nei pressi dell’Istituto Quadri, intorno alle 13:00 di ieri, a bordo della sua bici, a caccia dei velocipedi parcheggiati nella rastrelliera del cortile.

E così, dopo averlo visto impossessarsi di un costoso monopattino elettrico, ha contattato il 113 fornendo, con estrema precisione, la descrizione del soggetto che aveva visto.

Immediatamente è scattato l’inseguimento delle volanti della polizia che, dopo pochissimi minuti, ha intercettato il ladro in Viale Ferrarin.

Recuperata la refurtiva, subito riconsegnata al proprietario, l’uomo (B.G., vicentino del 95), con numerosi e specifici precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.