Ruba monetine e Vigorsol, 36enne vicentino arrestato

Vista la lunga serie di precedenti, il furto perpetrato ieri sera non è stato dei più azzeccati. Elvis di Nardo, 36enne vicentino noto alle forze dell’ordine per una serie di reati predatori e noto come ladro di monetine, è stato arrestato nuovamente la scorsa notte poco dopo l’1 in via Meschinelli a Vicenza. (leggi articolo di archivio di TVIWEB)

Uno dei residenti in zona ha infatti allertato la polizia sentendo dei rumori provenire dalla strada e notando che l’uomo stava armeggiando vicino ad un’automobile parcheggiata, una utilitaria Peugeot. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e l’hanno arrestato. Il 36enne aveva infranto il finestrino con un dispositivo frangivetri ed aveva prelevato delle monetine, delle cuffiette e un pacchetto di Vigorsol. Pochi oggetti che la proprietaria dell’auto ha subito riconosciuto.

L’uomo ha subito ammesso le sue responsabilità. E’ stato portato in questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo che si svolge oggi.