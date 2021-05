Ruba merce al supermercato: denunciata

L’hanno seguita – ieri, alle ore 13 circa – sin da quando, tra i corridoi del

supermercato di Via delle Cattane, aveva insospettito alcuni addetti alla sicurezza.

Il carrello della spesa, infatti, inizialmente colmo di merce, è stato condotto dalla donna, sino alle casse, quasi vuoto.

Poi, raggiunta la sua vettura al parcheggio, la scoperta: una crostata, tavolette di cioccolato, ossobuco, confezioni di cacao, bottiglie di olio (per un valore complessivo di circa 40 euro), tutte occultate nella sua borsa e sotto gli abiti.

Scoperta, è stata accompagnata dagli addetti alla sicurezza negli uffici del

supermercato dove, arrivata la Polizia, la donna, V.S., vicentina di 49 anni, è stata denunciata per furto aggravato.