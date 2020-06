Ruba liquori al supermercato: arrestato 30enne

V.A ., trentenne di origine romene residente a Verona, è finito ancora nei guai per aver rubato questa volta sette bottiglie di Vodka in un supermercato di Thiene, nascondendole sotto i vestiti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri al “Carrefour” di via del Terziario. Il giovane è entrato all’interno del negozio e, dopo aver adocchiato i liquori, ha cercato di fuggire.

Un addetto alla sicurezza però, che si trovava del supermercato, l’ha notato e ha deciso di bloccarlo contattando il 112. Immediato l’intervento dei militari della Stazione, che si sono precipitati sul posto.

Il trentenne è stato perquisito e trovato in possesso delle sette bottiglie di liquore, per un valore di circa 250 euro, rubate all’interno del negozio e con le confezioni private del dispositivo antitaccheggio.

Dopo gli accertamenti di rito l’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per simili reati, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza di via Lavarone per poi essere processato, nella tarda mattina odierna con rito direttissimo, e condannato per tentato furto aggravato dal Tribunale Monocratico di Vicenza a tre mesi di reclusione 200 euro di multa.