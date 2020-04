Ruba le fedi ad un’anziana mentre dorme: denunciata operatrice di una casa di riposo

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di furto con destrezza una 45enne residente in città. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nelle settimane scorse, dal figlio di un’ anziana ospite di una casa di riposo dell’Area Berica. Nello specifico segnalava che alla madre 83enne erano state sottratte due fedi in oro giallo del valore quantificato di 600 euro. L’attività svolta dai militari permetteva di appurare che l’autrice del fatto, che svolge l’attività di operatrice socio sanitaria nella struttura in questione, dopo essere entrata nella camera da letto e credendo che l’anziana si fosse assopita le aveva sfilato dalla mano destra i due oggetti in oro. L’anziana, avvedutasi dell’accaduto successivamente lo ha riferito al figlio, permettendo in questo modo di risalire alla responsabile. Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria berica valutare i fatti ed adottare i conseguenti provvedimenti. L’operatrice socio sanitaria non lavora più nella casa di riposo