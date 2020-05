Ruba la spesa di 200 euro e spinge a terra l’addetto: individuato e denunciato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per tentata rapina impropria, V.R, 42enne, di nazionalità rumena, senza fissa dimora.

L’attività di indagine è stata avviata a seguito della richiesta di intervento pervenuta nel tardo pomeriggio del 6 maggio scorso dal responsabile del punto vendita Interspar, che si trova in via del Mercato Nuovo nel capoluogo, il quale segnalava al 112 che un individuo, dopo aver sottratto dei generi alimentari del valore quantificato di € 200,00, giunto alle casse ed invitato dall’addetto alla sicurezza a pagare il dovuto, per assicurarsi la fuga lo spingeva a terra e dopo aver abbandonato la refurtiva si dileguava a piedi nelle vie circostanti.I militari dell’Arma, attraverso la descrizione somatica fornita dai presenti e dall’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, riuscivano ad identificare l’autore, in passato resosi responsabile di altri reati.L’Autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa inoltrata, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.