Ruba la borsa e la carta di credito all’ex: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina ieri hanno denunciato in per furto, estorsione e indebito utilizzo di carte di credito, A.Y, 27enne, di nazionalità marocchina, residente ad Asigliano Veneto.

Una 32enne, residente in un comune della zona, aveva denunciato che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con l’indagato Nelle settimane scorse lo aveva incontrato per un colloquio chiarificatore, nel corso del quale l’uomo le aveva rubato la borsa contenente documenti ed effetti personali intimandole, per la restituzione, di fornirgli il pin della carta di credito che, successivamente, aveva usato per effettuare degli acquisti per 350 euro.

Spetterà all’Autorità Giudiziaria berica informata della vicenda valutare i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile